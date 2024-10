Zeugenaufruf nach Feststellung einer Person mit Messer

Anzeige



Die Erstmeldung bei der Polizei beinhaltete, dass eine Person „mit einem riesengroßen Messer“ zunächst durch die Trierer Straße in Hermeskeil, in Höhe der „ARAL-Tankstelle“, ging.

Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass die Person dort mit zwei namentlich nicht bekannten Personen in Streit geriet. Nachdem diese sich bereits ein Stück entfernt hatten, zog der Mann ein Messer und deutete den beiden unbekannten Männern per Gestik, sie sollen zu ihm zurückkommen. Danach habe sich der Mann mit dem Messer in Richtung „Am Dörrenbach“ entfernt und sei auf einem weiteren unbekannten Passanten getroffen, habe diesen angeschrien und wiederum sein Messer gezogen.

Im weiteren Verlauf konnte die Person von zwei Streifen angetroffen und fixiert werden. Es konnte ein Küchenmesser bei ihm sichergestellt werden. Zur weiteren Sachverhaltsabklärung wurde der 55-jährige Mann mit zur Dienststelle genommen.



Zeugen, die weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder gar selbst bedroht wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell