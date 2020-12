Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 20:40 Uhr

Am 27.08.2020, gegen 18:35 Uhr kam es im Bereich der K 133 (Wiltinger Kupp) zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Hierbei wurde ein silberner Opel von einem roten Range Rover mehrfach bedrängt. Das ganze zog sich vom Kupphaus bis zum Ortseingang Konz hin. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Konz (06501/92680) zu wenden.



