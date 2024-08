Stipshausen

Zeugenaufruf: Kollision mit einer Dachrinne in Stipshausen

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Am 27.08.2024 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignet sich auf der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 35 in Stipshausen eine Verkehrsunfallflucht.