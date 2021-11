Konz

Zeugenaufruf: Diebstahl aus Umkleidekabine

Am 15.11.2021, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr fand auf dem Sportplatz in Konz ein Fußballspiel einer Auswahl des DFB-Stützpunktes Eifel und Kreis Trier-Saarburg statt.