Zeugenaufruf... die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe.

Die Fahrtstrecke des o.g. PKW führte von Rhaunen über Bundenbach, Rudolfhaus, Bruschied und Hennweiler nach Oberhausen bei Kirn.



Die Polizei bittet darum, dass sich möglicherweise betroffenen Verkehrsteilnehmer auf der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein (06781/561-0) melden. Nach Zeugenangaben wurde auch ein entgegenkommendes Taxi durch das silberne Fahrzeug gefährdet, so dass es ein starkes Ausweichmanöver ausführen musste.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/561-0 entgegen.



