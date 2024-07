Hoppstädten-Weiersbach

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Umweltcampus in 55768 Hoppstädten-Weiersbach gesucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am Donnerstag, 04.07.2024 zwischen 08:30 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Campusallee, Höhe des Gebäudes 9942, in 55768 Hoppstädten-Weiersbach.