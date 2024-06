Zeugen nach Verkehrsunfall in der Luxemburger Straße gesucht

Anzeige





Da eine Person bei dem Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen sowie einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier und des DRK Konz, bei dem die Person aus dem Fahrzeug befreit werden und vor Ort erstmedizinisch versorgt werden konnte.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, zudem war ein Fahrzeug nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Trier nach Verkehrsunfallzeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können.



Diese Personen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

E-Mail: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Telefon: 0651-9779-5210



