Zeugen nach Verkehrsgefährdung auf der B51 gesucht

Trier. Tawern (ots). Am Freitagabend, den 16.04.2022 gegen 20 Uhr, kam es auf der B51 zwischen Tawern und Trier vermutlich zu mehreren Verkehrsgefährdungen.

Ein schwarzer Kastenwagen der Marke VW mit Firmenaufschrift und luxemburgischen Kennzeichen ist dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Mehrere Fahrzeuge mussten zur Verhinderung eines Zusammenstoßes ausweichen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Autofahrer, die durch den schwarzen Kastenwagen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Trier zu melden.



