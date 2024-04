Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag, den 11.04.2024 ereignete sich zwischen 18:50 – 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Fitnessstudios „Shape“ in Trier-Quint, Koblenzer Straße.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 in der Farbe Grau. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (06502-9157 0).



