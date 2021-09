Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung im Stadtgebiet Idar-Oberstein gesucht

Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 20:50 Uhr

Der Fahrzeugführer überholte unter anderem verbotswidrig an einem Fußgängerüberweg in der Kobachstraße in Idar-Oberstein. Der Fahrzeugführer war mit einem silberfarbenen VW Caddy unterwegs. Zeugen, welches durch das Fahrverhalten des Fahrzeuges gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



