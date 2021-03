Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht! – Mercedes-Benz Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nach dem durch die Polizeibeamten das Fahrzeug mittels Anhaltesignale im Bereich des Mitfahrerparkplatzes in Fischbach gestoppt werden sollte, flüchtete dieses mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. In Höhe der Abfahrt zum Globus Handelshof überholte der Mercedes-Fahrer trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug. Zu einem weiteren gefährlichen Überholmanöver kam es kurze Zeit später erneut im Bereich des Altenbergtunnels.



Zeugen, welche durch das Fahrverhalten des PKW gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.



