Trier- Innenstadt (ots) – Am 26.07.2020, gegen 01:00 Uhr, kam es im Bereich des Nikolaus-Koch-Platzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine Person unvermittelt mit einem Bierglas attackiert wurde. Der männliche Täter flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Zeugen werden geben sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzten.



