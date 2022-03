Zeugen gesucht: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein bis dato unbekannter dunkler VW Golf missachtete beim Rechtsabbiegen vom Katharinenufer in die Ausoniusstraße die Vorfahrt eines aus Richtung Martinsufer kommenden Motorradfahrers. Der Motorradfahrer bremste zur Vermeidung einer Kollision stark ab und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich am rechten Arm und musste zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert werden. Der schwarze Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und im Besonderen zu dem bis dato unbekannten dunklen VW Golf machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779 5210 oder per Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



