Geisfeld/Hermeskeil

Zeugen gesucht, Transporter in auffälliger Fahrweise unterwegs

Am Donnerstag, dem 24.02.2022 gegen 13.00 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Hermeskeil der Hinweis ein, dass ein Citroen Jumper in auffälliger Fahrweise auf der K 98 aus Richtung Rascheid kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil geführt werde.