Im Zeitraum zwischen dem 07.10.2020, 17:00 Uhr und dem 09.10.2020, 10:20 Uhr, wurden an einer Mauer der Stadthalle Saarburg durch bislang unbekannte Personen ein Hakenkreuz sowie die Schriftzüge „Hitler“ und „Fuck the Police“ mittels Kreide aufgebracht.





Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder etwaige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Rufnummer 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.



