Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 20:21 Uhr

Konz (ots). In der Nacht von Sonntag auf Montag, 09./10.08.20, 22.00 Uhr -07.00 Uhr, wurde ein Graffiti , Größe ca. 1,5 x 1, an den rückwärtigen Teil eines Gebäudes aus der Weinbergstraße in Konz gesprüht. Der Tatort liegt unmittelbar an der Roscheider Straße gegenüber der Einfahrt zum Lidl-Markt. Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiwache in Konz, Tel. 06501-92680.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/ 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



