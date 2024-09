Zeugen gesucht – Handydiebstahl nach Sturz am „Zapfhahn“

Anzeige



Der Geschädigte betrat zum o.g. die Treppenanlage neben dem Lokal „Zapfhahn“ in Idar-Oberstein. Beim Betreten rutschte der Geschädigte aus und stieß mit seinem Kopf gegen die Treppenstufen, woraufhin er das Bewusstsein verlor. Es eilten Ersthelfer zu ihm und verständigten die Rettungskräfte. Im Rahmen der Erstversorgung entwendete ein unbekannter Täter das in der Jeans des Geschädigten befindliche Mobiltelefon.

Wer kann Angaben zu einem etwaigen Tatverdächtigen machen?



Hinweise werden erbeten an die PI Idar-Oberstein.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

Telefax: 06781-561-5146 (Wache) oder – 5182

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





