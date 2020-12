Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 04:01 Uhr

Am Samstag, 22.08.2020, zwischen 14:40 Uhr und 15.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit darauf folgender Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE Centers in der Straße Am Leukbach 2-4 in Saarburg.





Der 73-jährige Verkehrsteilnehmer parkte seinen roten Pkw Mazda im besagten Zeitraum in der Nähe des Haupteingangs. In dieser Zeit wurde sein Pkw von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich hiernach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR zu kümmern.



Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugenhinweise an die Polizei Saarburg erbeten: Tel. 06581/9155-10.



Brückenstraße 10 54439 Saarburg www.polizei.rlp.de pisaarburg@polizei.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell