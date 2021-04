Zeugen eines Auffahrunfalls gesucht

Am Samstag, 10.04.2021 gegen 12:00 Uhr kam es auf der K 35 „Schweicher Straße“ aus Schweich-Issel kommend, kurz vor der Einmündung zum Kreisverkehr „Ermesgraben“, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Volkswagen Golf und einem Volkswagen Golf Kombi.

Hierdurch entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Einer der Beteiligten wurde zudem mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund unklarer Sachlage werden Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 zu melden.



