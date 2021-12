Zahlreiche Verstöße beim Kontrolltag der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Beamte der Polizei Morbach führten heute erneut, wie bereits mehrfach berichtet, eine großangelegte Kontrolle in Kooperation mit der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in der Nähe von Morbach durch.



Auch diesmal lag der Fokus auf der Erkennung und beweissicheren Verfolgung von drogen- oder alkoholbeeinflussten Fahrern im Straßenverkehr.

So kontrollierten die Studierenden unter der Anleitung und Aufsicht erfahrener Beamter eine Vielzahl von PKW, Kleinbussen, LKW und Fahrzeuggespannen.

Für zwei Brüder war nach der Kontrolle die Fahrt beendet, da beide unter Cannabiseinfluss standen. Sie hatten kurz zuvor einen PKW gekauft und waren auf dem Weg in die Niederlande. Da dieser PKW jedoch zahlreiche technische Veränderungen aufwies und vermutlich mit falschen Kennzeichen geführt wurde, könnte auf einen der Brüder noch mehr als das Verfahren wegen der Drogenfahrt zukommen. Ermittelt wird nun wegen einer möglichen Urkundenfälschung und dem Führen eines PKW, dessen Betriebserlaubnis erloschen war.

Für zwei weitere PKW-Fahrer endete die Fahrt ebenfalls an der Kontrollörtlichkeit, zum einen wegen Cannabisbeeinflussung, zum anderen wegen erheblicher Alkoholisierung in Kombination mit einer fehlenden gültigen Fahrerlaubnis.

Nur wenig später stoppten die Beamten den nächsten Fahrer ohne Fahrerlaubnis.

Zwei der kontrollierten PKW hatten derart abgefahrene Reifen, dass bei den herrschenden winterlichen Verhältnissen im Hunsrück die Weiterfahrt untersagt werden musste. Bei Winterreifen wird eine Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern empfohlen, hier war nicht einmal mehr die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern vorhanden. Hier ist das hohe Gefahrenpotential hervorzuheben, welche stark abgefahrene Reifen auf nassen und rutschigen Straßen bergen.

Im Verlauf der gesamten Kontrolle konnten darüber hinaus einige kleinere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden, die ebenfalls geahndet wurden.

Den berauschten Fahrern wurde eine Blutprobe zur beweissicheren Verfolgung der Verkehrsverstöße entnommen. Gegen alle berauschten und führerscheinlosen Fahrer sowie Führer von verkehrsunsicheren Fahrzeugen wurden im Anschluss Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diese einschlägige Bilanz der Verstöße, insbesondere Drogenfahrten, verdeutlicht die Notwendigkeit solcher engmaschigen Kontrollen und wirkt sich sowohl auf den Erfahrungsgewinn der Studierenden, als auch auf die lokale Verkehrssicherheitsarbeit positiv aus.



