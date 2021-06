Zahlreiche polizeiliche Einsätze in der Nacht vom 11. auf 12.06.2021

Saarburg (ots). In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 11./12.06.2021, kam es im Innenstadtbereich von Saarburg zur Notwendigkeit mehrere größerer Polizeieinsätze.



Gegen 00:25 kam es im Bereich des Bahnhofs in Saarburg zu einer Schlägerei zwischen insgesamt mindestens 4 Personen. Zwei bislang unbekannte Männer hatten ohne erkennbaren Grund zwei weitere Männer zusammengeschlagen.

Im Umfeld dieses Geschehens versammelten sich sodann circa 100 junge Leute, welche teilweise das Geschehen verfolgten, bzw. den Einsatz der Polizei und des Rettungsdienstes durch Hin- und Herlaufen, Geschrei und lautstarkes Kommentieren störten.



Durch das rasche Zusammenziehen von Polizeikräften mehrerer Dienststellen konnte die Ansammlung letztendlich gegen 01:30 Uhr aufgelöst werden, nachdem u.a. mittels Lautsprecherdurchsagen, ein umfassender Platzverweis ausgesprochen worden war.



In der Folge kam es zu weiteren Vorfällen in der Stadt Saarburg.

In der Graf-Siegfried-Straße schlugen und bedrohten sich mehrere Personen gegenseitig.

Auch dabei kam es Ansammlungen von ca. 20 Personen.



Zusätzlich fiel eine Person durch Tragen einer Anscheinswaffe und Beleidigung der eingesetzten Kräfte auf. Dieser stark alkoholisierten Person wurde eine Blutprobe entnommen, die Waffe sichergestellt.



Neben zahlreichen Platzverweisen wurde eine Person in Gewahrsam genommen.



Die Aufarbeitung der Vorgänge dauert an.

Aktuell werden durch Beamte der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz gegen fünf auffällige Personen Betretungs- und Aufenthaltsverbote für Teile der Stadt Saarburg ausgesprochen.



Die Polizei weist auch vor diesen Hintergründen auf die Einhaltung der aktuellen CoBeLVO hin.



