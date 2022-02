Yorkshire Terrier aufgefunden – Polizei sucht Besitzer

Am Mittwoch, 16.02.2022, gegen 17.30 Uhr, wurde durch einen Passanten ein Yorkshire Terrier bei der Polizeiinspektion Trier abgegeben.

Dieser wurde zuvor in Trier-Euren aufgegriffen. Der Hund wurde im Anschluss durch die Berufsfeuerwehr ins Trierer Tierheim verbracht.

Der Besitzer des Hundes wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.-Nr.: 0651/97795210 in Verbindung zu setzen.



