Wovon andere nur träumen...

Was erstmal wie ein Traum eines pubertierenden Jugendlichen klingt, wurde für einen Hausbewohner im Trierer Norden am vergangenen Donnerstag tatsächlich Realität.

Der Haken an der Sache war nur, dass der spontane Damenbesuch nicht dem Austausch von Nettigkeiten dienen sollte, sondern der weibliche Gast so betrunken war, dass sie komplett die Orientierung verloren hatte und ihr beileibe der Kopf nicht nach Zärtlichkeiten stand. Freundliche Versuche, die Frau wieder aus dem Bett herauszubekommen waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass man(n) schließlich die Polizei rufen musste, um den ungebetenen Gast wieder loszuwerden. Wäre ja auch ansonsten zu schön gewesen, um wahr zu sein.



