Idar-Oberstein

Wohnungseinbruchsdiebstahl im Stadtteil Nahbollenbach

Bis jetzt noch unbekannte Täter hebelten am Montag, 14.03.2022 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses in der Rechstraße in Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach, auf.