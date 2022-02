Idar-Oberstein

Wohnungseinbruchsdiebstahl im Stadtteil Algenrodt

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 17.02.2022, 18.00 Uhr bis Freitag, 18.02.2022, 07.00 Uhr nach Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in das Tatobjekt in der Straße „In der Strutwies“ im Stadtteil Algenrodt ein.