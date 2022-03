Wohnungseinbruchsdiebstahl Bereich Hedderter Mühle

In der Nacht vom 26.03.2022 auf 27.03.2022 kam es im Bereich der Hedderter Mühle zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.



Bislang unbekannte(r) Täter flüchtete(n), aus dem zuvor angegangenen Objekt, in unbekannte Richtung.

Wenn jemand im Bereich der Hedderter Mühle und Umgebung, zum o.a. Tatzeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, welche zur Tataufklärung beitragen können, bitten wir um Mitteilung an die Polizeiinspektion Hermeskeil Tel.: 06503-91510 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de.



