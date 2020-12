Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 11:21 Uhr

Baumholder

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 05.08.2020 bis Sonntag, 09.08.2020 durch Eintreten einer Tür in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kremelstraße in Baumholder ein.