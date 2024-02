Wohnungseinbruchdiebstahl in Bekond

Am 10.02.2023 gegen 23:00 Uhr kam es im Mehringer Weg, in Bekond, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

Die Täter wurden bei der Tatausführung durch die Hausbesitzer gestört, weshalb sie umgehend die Flucht ergriffen.



Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen geben können.



Mögliche Zeugen werden gebeten, entsprechende Hinweise per Telefon an die 0651-97792290 oder per Mail an kdtrier.k1@polizei.rlp.de zu übermitteln.



