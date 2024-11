Heimbach

Wohnungseinbruchdiebstahl

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Samstag, 02.11.2024 auf Sonntag, 03.11.2024 durch Aufhebeln der Haustür in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein.