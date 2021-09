Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Baumholder

Am Abend des 25.09.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Sonnenweg von Baumholder.



Der Tatzeitraum lässt sich hierbei auf 19:00 Uhr bis 22:45 Uhr eingrenzen.

Als der Hauseigentümer gegen 22:45 Uhr nach Hause kam, nahm er den Lichtschein von Taschenlampen aus dem Haus wahr.

Der oder die Täter ließen daraufhin von ihrer Tat ab und ergriffen die Flucht ins rückwärtige Wiesengelände.



Die Polizeiinspektion Baumholder bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910 gemeldet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St.-Hubertus-Straße-1

55774 Baumholder

Tel.: 06783/9910

pibaumholder.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell