Idar-Oberstein

Wohnungsbrand in der Hauptstraße Idar-Oberstein

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Abend des 19.03.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Idar-Oberstein.