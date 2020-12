Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 11:31 Uhr

Trier

Wohnmobil in Trier beschädigt / Verursacher flüchtet

In der Zeit zwischen gestrigen Dienstag, 01.09.2020, ca. 10:15 Uhr und dem heutigen Mittwochmorgen kam es auf dem Parkplatz einer Kletterhalle in der Ruwerer Straße in Trier, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Wohnmobil vermutlich durch einen neben diesem Fahrzeug parkenden Unfallverursacher, beschädigt wurde.