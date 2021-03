Wohnhausbrand – Nachtragsmeldung zu unserer Pressemitteilung vom 8.März, 14.18 Uhr

Idar-Oberstein OT Hammerstein (ots) – Die beiden am 7. März 2021 bei einem Brand ihrer Wohnung im Idar-Obersteiner Stadtteil Hammerstein verletzten 81- und 85-jährigen Eheleute sind am gestrigen Dienstag in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen an den Folgen ihren schweren Brandverletzungen verstorben.