Oberbrombach

Wohnhausbrand

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwochabend, den 04.07.2024, zu einem Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Oberbrombach.