Wohnhaus in Brand: Hoher Gebäudeschaden

10.2021, kam es in der Ortslage Stipshausen zu einem Hausbrand mit hohem Sachschaden, ausgelöst durch eine brennende Wohnzimmercouch. Trotz mehrerer Löschversuche der 42-jährigen Anwohnerin, konnte ein Überspringen der Flammen auf weitere Möbelstücke nicht verhindert werden. Glücklicherweise wurde kein Anwohner durch den Brand verletzt. Durch die schnelle Arbeitsaufnahme der Feuerwehren Herrstein, Niederwörresbach, Stipshausen und Rhaunen konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Die Ermittlungen in Bezug auf die Brandursache dauern derweilen noch an. Schätzungsweise bewegt sich der Gebäudeschaden im unteren 5-stelligen Bereich.



