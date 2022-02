Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Trier

bis 13. Februar 2022) registrierte die Polizeiinspektion Trier rund 170 polizeiliche Einsätze. Zusätzlich kam es zu etwa 20 Verkehrsunfällen. Darüber hinaus hat die Trierer Polizei im Rahmen ihrer offensiven Präsenz und damit verbundenen direkten Ansprechbarkeit für die Bevölkerung vier berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Des Weiteren kam es aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung im Stadtteil Trier Nord zur Festnahme eines 20-jährigen. Außerdem sucht die Polizeiinspektion Trier nach drei Geldbeuteldiebstählen in Trierer Supermärkten, einem Verkehrsunfall am Verteilerkreis sowie einer exhibitionistischen Handlung in der Christophstraße nach Zeugen.



So wurde die Polizeiinspektion Trier im Laufe des Freitags über insgesamt drei vollendete Geldbeuteldiebstähle in Trierer Supermärkten informiert. Dabei wurden in der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr jeweils gezielt Personen angegangen, welche ihren Geldbeutel für einen Moment unbeaufsichtigt ließen. Tatörtlichkeit waren jeweils ein Supermarkt im Bereich der Hornstraße sowie ein Supermarkt in der Matthiasstraße.



Darüber hinaus kam es am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr am Verteilerkreis zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 24-jährige Fahrzeugführer den Verteilerkreis und beabsichtigte auf die BAB 602 aufzufahren. Dabei kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Schutzplanke. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab als ersten Anhalt einen Wert von über 1,6 Promille.



Am Samstagmittag wurde der Polizeiinspektion Trier über Notruf eine aktuell stattfindende Auseinandersetzung im Trierer Stadtteil Nord mitgeteilt. Demnach greife eine männliche Person einen Passanten mittels eines Holzpfahls an. Durch sofort entsandte starke Kräfte der Trierer Polizei konnte ein 20-jähriger vor Ort als Verantwortlicher identifiziert und in der Folge vorläufig festgenommen werden. Nach Kontaktaufnahme mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Trier wurde gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft beantragt, welche am Folgetag durch den Ermittlungsrichter des Amtsgericht Trier angeordnet wurde. Der 66-jährige Passant wurde infolge des Angriffs leicht verletzt.



Des Weiteren wurde der Polizeiinspektion Trier am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr eine männliche Person mitgeteilt, welche im Bereich der Christophstraße exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat der Mann insgesamt drei Frauen in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber.



Bei routinemäßigen Verkehrskontrollen am Wochenende endete die Fahrt für vier Fahrzeugführer früher als geplant. Die Beamten stellten bei zwei Fahrzeugführern eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. In zwei weiteren Fällen waren die Fahrer alkoholbedingt fahruntüchtig.



In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den berauschten Fahrern wurde zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.



Zur lückenlosen Aufklärung der Geldbeuteldiebstähle, des Verkehrsunfalls sowie der exhibitionistischen Handlungen setzt die Polizeiinspektion Trier auf die Mitarbeit der Bevölkerung und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:



Betreffend die Geldbeuteldiebstähle:



Wer hat die Vorfälle beobachten können oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?



Betreffend den Verkehrsunfall am Verteilerkreis:



Wer hat den Verkehrsunfall beobachten können oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Wer wurde durch die Fahrweise des 24-jährigen Fahrzeugführers gefährdet?



Betreffend die exhibitionistische Handlung im Bereich der Christophstraße:



Wer hat den Vorfall beobachten können oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

POK Florian Poß



Telefon: 0651/9779-5217

www.polizei.rlp.de/pd.trier/pi.trier



Twitter: @PolizeiTrier; #WirFürTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell