Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Trunkenheitsfahrt: mit über 2 Promille am Steuer

Es wurden 23 Strafanzeigen, 6 Verkehrsunfälle und 47 Vorgänge ohne strafrechtliche Handlung erfasst.



Am Freitag, 01. März 2024, kam es im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Idar-Oberstein zu einer Schlägerei mit circa 40 beteiligten Personen. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich bereits mehrere Personen fußläufig in Richtung Fußgängerzone entfernt. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde eine Person leicht verletzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten sich unter der 06781-5610 mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Am frühen Sonntagmorgen teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen unsicher geführter Dacia mit. Durch die Polizeibeamten wurde der 62-jährige Fahrzeugführer wenig später an seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten deutliche Anzeigen für Alkoholkonsum wahrgenommen werden. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Den 62-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle erneut an alle Verkehrsteilnehmer – Kein Alkohol am Steuer! Verkehrsunfälle, welche sich unter anderem aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum ereignen haben oftmals gravierende Folgen, sowohl psychische als auch finanzielle. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht sollte das Auto stehen lassen.



