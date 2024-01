Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Am vergangenen Wochenende wurden insgesamt 92 Vorgänge durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein aufgenommen und bearbeitet.

Streifenwagen vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Foto: Polizeidirektion Trier

Es wurden 25 Strafanzeigen erfasst, 19 Verkehrsunfälle und 48 Vorgänge ohne strafrechtliche Handlung aufgenommen.



Am 27. Januar 2024 versammelten sich ca. 500 – 1000 Personen zur Demonstration „Demokratie schützen – gegen Rechts“. Die Teilnehmenden zogen vom Platz auf der Idar aus zur Kundgebung auf dem Marktplatz in der Obersteiner Fußgängerzone. Die anschließende Kundgebung dauerte etwa 30 Minuten. Die Demonstration verlief friedlich.



