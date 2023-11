Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Streifenwagen vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Foto: Polizeidirektion Trier

Hierunter fielen 15 Strafanzeigen, 16 Verkehrsunfälle und 52 Vorgänge ohne strafrechtliche Relevanz.



In der Nacht von Donnerstag, den 19.10.2023, auf Freitag, den 20.10.2023 brachen bislang unbekannte Täter durch die Haupteingangstür in den Verkaufsraum des Gebrauchtwagenhändlers in der Veitsrodter Straße in Idar-Oberstein ein. Auf die Pressemeldung vom 20.10.2023 wird an dieser Stelle verwiesen.



Am Freitag, 20. Oktober 2023, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L160 auf Höhe des Steinbruchs Niederwörresbach. Ein PKW-Fahrer geriet hierbei, aus noch nicht abschließend geklärter Ursache, auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch den Aufprall wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Auch hier wird auf die Pressemeldung vom 20.10.2023 verwiesen.



In den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 2023 befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss die K28 aus der Ortschaft Herrstein kommend in Richtung Kreuzungsbereich L160 und überfuhr mit hoher Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel. Hierdurch wurde ein Verkehrsschild erheblich beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer in Richtung Fischbach. Auf dem dortigen Mitfahrerparkplatz konnte der Fahrzeugführer mit laufendem Motor festgestellt und kontrolliert werden. Dem Fahrzeugführer wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 55-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



