Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Am Wochenende, vom 29.04.2022 bis einschließlich 01.05.2022, verzeichnete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ca. 62 Einsätze, in denen polizeiliches Erscheinen erforderlich war.





Am Freitag, den 29.04.2022, kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Am Samstag wurden hiesiger Dienststelle mehrere Knallgeräusche, ähnlich eines Schusses, im Bereich Mittelbollenbach gemeldet. Hier wird auf die gesondert gefertigte Pressemeldung verwiesen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde hiesiger Dienststelle eine Schlägerei im Bereich des „Galas“ gemeldet. Vor Ort konnte eruiert werden, dass durch eine männliche Person Reizgas versprüht wurde, weshalb mehrere Beteiligte, Atemwegsreizungen erlitten. Eine Person musste für kurze Zeit durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt werden. Die Ermittlungen zum Tathergang und Motiv dauern an.



Am Sonntag fand zwischen 11 Uhr und 13 Uhr eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbund statt. Diese verlief störungsfrei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell