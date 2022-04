Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots) –



Am Wochenende, vom 22.04.2022 bis einschließlich

24.04.2022, verzeichnete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ca.74 Einsätze, in denen polizeiliches Erscheinen erforderlich war.



Am Freitag, den 22.04.2022, wurde im Bereich der oberen Hohlstraße eine randalierende Person gemeldet. Während der Sachverhaltsaufnahme trat diese in aggressiver Art und Weise gegenüber den Beamt*innen auf und erhielt folglich einen Platzverweis für die entsprechende Wohnung. Ebenso beleidigte er fortlaufend die Beamt*innen und leistete dem ausgesprochenen Platzverweis keine Folge, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Ansonsten kam es im Verlauf des Tages zu keinen besonderen Polizeieinsätzen.



Am Samstag, den 23.04.2022, kam es ebenso zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Gegen Sonntagnachmittag sollte ein Fahrer eines E-Rollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In einem günstigen Moment konnte der Fahrer zunächst flüchten, konnte aber im Rahmen weiterer Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung seiner Person und dessen mitgeführten Gegenständen konnten diverse Bankkarten, Personalausweise, geringe Mengen von Betäubungsmitteln, sowie Aufbruch-Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurden dementsprechende Strafanzeigen eingeleitet, sowie eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell