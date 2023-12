Witterungsbedingt eine Vielzahl an Verkehrsunfällen

Bereits in den frühen Morgenstunden des Montags fiel in Idar-Oberstein und der Umgebung Schnee.

Dieser hat im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für zahlreiche Unfälle gesorgt.



Insgesamt ereigneten sich zwölf Verkehrsunfälle, die auf die Witterung zurückzuführen waren. Der Großteil der Verkehrsunfälle ereignete sich hierbei im Stadtgebiet von Idar-Oberstein, aber auch bis nach Rhaunen war die Polizei im Einsatz. Fast immer blieb es bei Sachschäden, lediglich bei einem Unfall in der Flugplatzstraße in Idar-Oberstein kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, wodurch beide Fahrer jeweils leicht verletzt wurden.



Aufgrund des anhaltenden Schneefalls bzw. Regens weist die Polizei darauf hin, die Geschwindigkeit entsprechend der Straßen- und Witterungsbedingungen anzupassen und genügend Abstand zum Vordermann zu halten.



