Wintereinbruch – Verkehrsunfälle und Verkehrsbehinderungen

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Hierdurch wurden mehrere Verkehrsunfälle sowie Verkehrsbehinderungen in Verbindung mit winterlichen Straßenverhältnissen verursacht.



Bereits am Morgen kam es zu mehreren Verkehrsunfällen im Straßenverkehr, bei denen sowohl Sachschäden als auch Personenschäden zu verzeichnen waren. Die Personen wurden hierbei lediglich leichtverletzt. Aufgrund von glatten Fahrbahnoberflächen standen mehrfach Fahrzeuge im gesamten Dienstgebiet auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen quer, häufig auch verursacht durch vorschnelle Wendemanöver, welche somit die Fahrbahnen und insbesondere die Zuwege für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und Streudienste versperrten.



Am Nachmittag kam es aufgrund eines verunfallten Lkw zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B50 neu zwischen Longkamp und dem Kreisverkehr Hinzerath. Nach Aufhebung der Vollsperrung wurde in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsregulierung auf 30 km/h eingerichtet. Die Bergungsmaßnahmen stehen noch aus und werden am Folgetag mittels einer erneuten Vollsperrung durchgeführt.

Der Sachschaden verunfallter Fahrzeuge beziffert sich im niedrigen sechsstelligen Bereich.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals daraufhin, Winterbereifung aufzuziehen und die Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.



