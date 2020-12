Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 22:50 Uhr





Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung.



Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. An den Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Saarburg und die Polizeiwache Konz, das Deutsche Rote Kreuz mit Notarzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Wiltingen und Konz mit mehreren Fahrzeugen.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Marvin Longen

06581 9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell