Wiederholte Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Algenrodter Straße

In den vergangenen 14 Tagen kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Algenrodter Straße.





Zwischen dem 08.02.202, 17:00 Uhr und dem 12.02.2021, 11:00 Uhr kam es in der Algenrodter Straße Höhe Hausnummer 6 zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Fahrzeug der Marke Ford. Der/die Täter beschädigten den Pkw, indem sie mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite zerkratzten.



Darüber hinaus wurde in der Nacht vom 16.02.2021, 19:00 Uhr auf den 17.02.2021, 05:00 an einem geparkten Fahrzeug in Höhe der Algenrodter Straße 44 einer der Reifen mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand derart beschädigt, dass er nach nur wenigen Kilometern während der Fahrt an Luft verlor. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Potentielle Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel.: 06781-5610 richten.



