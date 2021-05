Wer nicht hören will, muss fühlen: zwei Zechkumpanen in Gewahrsam genommen

Nachdem der Verstoß gegen die geltende Ausgangssperre geahndet wurde, bekamen die Männer einen Platzverweis ausgesprochen und sollten sich nach Hause begeben.

Dies fruchtete allerdings nur teilweise. Zwei dieser Personen wurden wenig später unweit an einer Tankstelle erneut auffällig. Einer der Männer trat gegen ein dortiges Taxi und griff dessen Fahrer körperlich an. Die herbeieilende Streife nahm daraufhin den Aggressor in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Da der Begleiter im Anschluss die Tankstelle nicht freiwillig verlassen wollte, musste auch dieser seine Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

An dem Taxi entstand leichter Sachschaden; dessen Fahrer wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.



