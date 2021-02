Wenn die Post in Blau statt Gelb kommt

Einem Passanten waren an einer Packstation im Trierer Stadtgebiet aufgefallen, dass zwei mit Paketen gefüllte Fächer offenstanden, da offenbar ein technischer Defekt vorlag. Nachdem die hinzugerufenen Polizisten keinen Mitarbeiter beim zuständigen Betreiber erreichen konnten, wurden die Sendungen kurzerhand in amtliche Verwahrung genommen und unbürokratisch mittels Streifenwagen an die sichtlich überraschten Empfänger ausgeliefert. Ein Expressaufschlag wurde allerdings nicht einbehalten.



Christian Schmidt, PI Trier



0651-9779-5249



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell