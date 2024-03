Wendemanöver auf der B53 führt zum Zusammenstoß- Fahrzeug flüchtet

Der Geschädigte befuhr mit seinem dunklen PKW (BMW) die B53 von Trier kommend in Fahrtrichtung Schweich. In der Abfahrt Schweich-Issel hielt zu diesem Zeitpunkt ein weißer Kastenwagen. Kurz bevor der dunkle BMW den Abfahrtsbereich passierte, lenkte der Kastenwagen rücksichtslos und ohne vorherige Ankündigung auf die B53 auf. Der Fahrer des BMW leitete sofort ein Ausweichmanöver ein und fuhr auf die Gegenfahrspur. Nur so konnte eine Frontalkollision vermieden werden.

Nichts desto trotz touchierten sich die beiden Fahrzeuge leicht. Es kam zum Kontakt zwischen der Front des weißen Kastenwagens und dem hinteren Kotflügel des PKW.



Der weiße Kastenwagen wendete nun komplett auf der Fahrbahn und flüchtete in Fahrtrichtung Trier von der Unfallstelle.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem geflüchteten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502 / 91570 mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell