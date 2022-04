Weiterer versuchter Einbruch, Wahrscheinlicher Tatzusammenhang zur Meldung vom 10.04.22, 05.26 Uhr

Zu einem weiteren versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es im Tatzeitraum 08.04.22, 13.00 -10.04.22, 08:30 Uhr in der Ortslage Morbach Wenigerath.

Der Tatort liegt in der Straße „Zum Hegberg“ und damit nur etwa 200 m von dem weiteren Tatort „Zur Scheer“ entfernt. Aufgrund dessen ist von einem Tatzusammenhang zu dem o.g. Einbruch auszugehen. In dem vorliegenden Fall gelangten die Täter durch das Einschlagen der Terrassentür in das Anwesen. Hier durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Offensichtlich wurde jedoch nichts entwendet. Mögliche Zeugenhinweise bitte auch in diesem Fall an die PI Morbach.



