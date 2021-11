Weiterer Einbruch in Fleischerei- Fachgeschäft im Zuständigkeitsbereich der PI Saarburg

Ergänzend zu der gestrigen Pressemitteilung kam es ebenfalls in der Nacht von Dienstag, den 09.11.2021 auf Mittwoch, den 10.11.2021 zu einem weiteren Einbruch in ein Fleischerei- Fachgeschäft in Zerf.





Vermutlich durch die bereits in Trassem und Saarburg agierenden Täter wurde zunächst die Eingangstür aufgehebelt und im Anschluss im Innenraum die Kasse entwendet sowie ein Geldwechselautomat aufgebrochen und vermutlich entleert.



Anwohner hörten gegen 02:00 Uhr ein lautes Geräusch und konnten hierbei zwei dunkel gekleidete Personen sowie eine dunkle Pkw- Limousine feststellen. Das hierbei angelesene Kennzeichen wurde zuvor im Saarland an einem abgestellten LKW entwendet.



Die genaue Schadenshöhe steht derzeit nicht fest.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat in Zerf bzw. du den anderen Taten in Trassem oder Saarburg geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell